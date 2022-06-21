宏观市场表现：加密货币总市值为9,324.15亿美元；24小时交易量：742.73亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21,248.29美元，24小时内上涨2.71%；ETH现报价格1,157.51美元，24小时内上涨1.13%；BNB现报价格222.30元，24小时内上涨3.88%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：MLN，现报价格为26.80美元，24小时内上涨34.67%；RSR，现报价格为0.00862美元，24小时内上涨26.58%；COMP，现报价格为41.60美元，24小时内上涨24.18%。

跌幅榜：FLM，现报价格为0.1217美元，24小时内下跌6.74%；ANC，现报价格为0.12257美元，24小时内下跌5.45%；RNDR，现报价格为0.46美元，24小时内下跌4.96%。

成交量：USDT，24小时内成交量达534.66亿美元；BTC，24小时内成交量达312.35亿美元；ETH，24小时内成交量达183.99亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：9（24小时前为9），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）