BNB Chain 公布了 6 月 8 个链上 dAPP 之星,包括电竞区块链游戏 Era7: Game of Truth、数字体育收藏品平台 EX Sports、动漫风链游 X World Games、人才招聘基础设施 Web3Auth、Web3 生态安全基础设施 Go+ Security、音乐众筹和粉丝互动平台 Corite、多链稳定币交换 Wombat 和结构化资产管理协议 Tranchess。