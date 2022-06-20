宏观市场表现：加密货币总市值为9126.29亿美元；24小时交易量：798.38亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格20797.11美元，24小时内上涨4.99%；ETH现报价格1155.23美元，24小时内上涨9.22%；BNB现报价格215.6美元，24小时内上涨4.1%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：SNX，现报价格为2.913美元，24小时内上涨71.35%；ANC，现报价格为0.13331美元，24小时内上涨43.25%；RNDR，现报价格为0.462美元，24小时内上涨35.09%。

跌幅榜：LIT，现报价格为0.952美元，24小时内下跌7.75%；AGIX，现报价格为0.04465美元，24小时内下跌5.31%； SNM，现报价格为0.0459美元，24小时内下跌3.93%。

成交量：USDT，24小时内成交量达572.77亿美元；BTC，24小时内成交量达353.54亿美元；ETH，24小时内成交量达219.63亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：9（24小时前为6），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比51.33%，空单占比48.67%，多空单比例为1.05%。（数据来源：Coinglass）