宏观市场表现：加密货币总市值为8,671.54亿美元；24小时交易量：901.22亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格19,670.37美元，24小时内上涨1.55%；ETH现报价格1,051.64美元，24小时内上涨4.27%；BNB现报价格206.5元，24小时内上涨1.18%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：WOO，现报价格为0.1646美元，24小时内上涨29.00%；PEOPLE，现报价格为0.02526美元，24小时内上涨24.62%；STORJ，现报价格为0.5587美元，24小时内上涨24.07%。

跌幅榜：SPARTA，现报价格为0.0001448美元，24小时内下跌9.33%；NXS，现报价格为0.0000054美元，24小时内下跌9.02%；TFUEL，现报价格为0.0489美元，24小时内下跌8.60%。

成交量：USDT，24小时内成交量达643.41亿美元；BTC，24小时内成交量达432.02亿美元；ETH，24小时内成交量达233.89亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：6（24小时前为6），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）