匿名人士：三箭未偿债务高达20亿，挪用客户资金是常事

匿名人士3AnonCompany在推特发文表示，他作为与三箭资本两位创始人共事的普通人，分享了一些关于三箭资本的信息。3AnonCompany表示，三箭资本从2018年创建之初就偏好无抵押贷款，为客户提供10%-15%收益率的结构化信贷产品，牛市的时候大家相安无事，直到这些日子以来加密崩盘才翻车。三箭一直为新加坡、中国大陆和香港的客户提供服务，但他们没有合规许可或受到监管。贷方包括小型交易平台、个人和公司，三箭在和对手方交易的时候总是熟练地挪用客户的钱，就像是在用自己的钱一样。三箭把许多真的拿他们当做朋友的人和机构弄垮了，然后逃到迪拜豪掷千金购买豪宅和游艇。去年年底Zhu Su就在新加坡买了一艘价值2亿美元的游艇，并吹嘘自己是世界上最有钱的人。



3AnonCompany透露，三箭目前有总额超20亿美元的未偿债务，但只有2亿的流动资产（流动性差，难以评估），Galaxy、BlockFi、Genesis、FTX、Bitmex、Binance、Bifinex、Tether、Bybit等公司和平台都有三箭资本的坏账。建议债权人去查查，Zhu Su在新加坡至少有3.5亿美元的资产。（星球日报）