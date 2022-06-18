宏观市场表现：加密货币总市值为8,491.50亿美元；24小时交易量：692.56亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格19,366.46美元，24小时内下跌8.10%；ETH现报价格1,004.17美元，24小时内下跌8.82%；BNB现报价格203.90美元，24小时内下跌6.81%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：LIT，现报价格为0.944美元，24小时内上涨27.05%；AGIX，现报价格为0.0000023美元，24小时内上涨11.59%；TFUEL，现报价格为0.0538美元，24小时内上涨9.80%。

跌幅榜：BNT，现报价格为0.49美元，24小时内下跌20.20%；NULS，现报价格为0.1626美元，24小时内下跌19.15%；YFII，现报价格为439.00美元，24小时内下跌16.06%。

成交量：USDT，24小时内成交量达497.99亿美元；BTC，24小时内成交量达329.64亿美元；ETH，24小时内成交量达153.12亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：6（24小时前为9），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）