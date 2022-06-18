币安早报：6月17日要闻一览

社群动态：

1.三箭资本正考虑出售资产以获得救助；

2.美国德克萨斯州证券委员会已对 Celsius 展开调查，并将于 6 月 21 日举行听证会；

3.贝宝金融：正面临流动性压力，暂停资金赎回和提现；

4.Binance Labs准备启动第五期孵化（MVB V），支持专注 DeFi和 Web3 新项目；

5.Elon Musk 及旗下部分公司被诉操纵 DOGE 价格，索赔金额至少 860 亿美元

产业要闻：

1.赵长鹏：币安正考虑再次进入韩国市场；

2.Immutable宣布推出5亿美元风投基金，促进Web3游戏采用；

3.BNB Chain宣布将其信标链开源，以实现进一步的去中心化；

4.Alchemy启动2500万美元开发者资助计划，以资助Web3项目；

5.链游BitCraft开发商Clockwork Labs完成2200万美元A轮融资

政策法规：

1.俄罗斯央行行长：加密货币可被用于跨境或国际支付；

2.美国国税局将调查纳税人瞒报加密货币收入的行为；

3.以色列央行将与香港金管局、BIS创新实验室合作测试零售型CBDC的可行性；

4.哥伦比亚金融监管局为加密交易制定新规范