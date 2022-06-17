宏观市场表现：加密货币总市值为9023.21亿美元；24小时交易量：756.46亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21,148.78美元，24小时内下跌0.48%；ETH现报价格1,108.38美元，24小时内下跌1.22%；BNB现报价格219.0美元，24小时内上涨0.83%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：NULS，现报价格为0.2044美元，24小时内上涨28.31%；STORJ，现报价格为0.4955美元，24小时内上涨21.33%；CTXC，现报价格为0.1207美元，24小时内上涨21.18%。

跌幅榜：MOVR，现报价格为11.7美元，24小时内下跌15.83%；BNT，现报价格为0.614美元，24小时内下跌9.97%；VGX，现报价格为0.522美元，24小时内下跌9.84%。

成交量：USDT，24小时内成交量达537.58亿美元；BTC，24小时内成交量达322.28亿美元；ETH，24小时内成交量达188.88亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：9（24小时前为7），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.26%，空单占比50.47%，多空单比例为0.97%。（数据来源：Coinglass）