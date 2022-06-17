币安早报：6月16日要闻一览

社群动态：

1.以太坊L2网络总锁仓量为40.4亿美元 近7日跌幅17.64%；

2.V神：加密货币不会接管世界，但会作为替代资产发挥关键作用；

3.波场联合储备将从Cefi交易所和Defi借贷平台转出30亿TRX；

4.Glassnode：USDT交易所净流量达一个月高点；

5.加密经纪和托管机构Upvest完成4200万美元B轮融资；

6.风投公司TGV4 Plus完成1.46亿美元新基金融资。

产业要闻：

1.伏林航空将支持加密货币支付方式；

2.麦肯锡：预计2030年全球元宇宙相关支出将达5万亿美元；

3.Valuechain报告：银行业使用的能源是比特币的56倍；

4.数据：稳定币总供应量下降，近40%DAI被清算；

5.The Sandbox与狮门影业合作建立电影主题元宇宙；

6.美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大。

政策法规：

1.哈萨克斯坦启动加密货币交易所试点项目；

2.比利时KBC银行推出基于区块链技术的数字货币；

3.英国科技大臣：计划让英国成为世界加密中心；

4.吉尔吉斯斯坦银行就加密货币发出警告；

5.韩国议员提议修改所得税法，拟将虚拟资产征税时间延期两年并提高扣除上限；