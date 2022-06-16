宏观市场表现：加密货币总市值为9009.86亿美元；24小时交易量：1066.2亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21103.33美元，24小时内下跌0.21%；ETH现报价格1113.74美元，24小时内下跌0.74%；BNB现报价格216.3美元，24小时内上涨1.64%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：REP，现报价格为8.71美元，24小时内上涨43.26%；YFII，现报价格为504美元，24小时内上涨42.37%；ANT，现报价格为1.754美元，24小时内上涨33.89%。

跌幅榜：LIT，现报价格为0.74美元，24小时内下跌8.64%；BNT，现报价格为0.683美元，24小时内下跌6.95%； SPARTA，现报价格为0.03296美元，24小时内下跌5.64%。

成交量：USDT，24小时内成交量达803.41亿美元；BTC，24小时内成交量达485.6亿美元；ETH，24小时内成交量达326.45亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：7（24小时前亦为7），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.44%，空单占比49.56%，多空单比例为1.02%。（数据来源：Coinglass）