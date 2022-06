风险投资公司 True Global Ventures 4 Plus 完成了旗下新基金 TGV4 Plus Follow On Fund 总计 1.46 亿美元的募资,该基金将主要投资于 TGV 目前投资组合中的 Web3 公司。此前 TGV 旗下基金投资组合包括 The Sandbox、Animoca Brands 和 Forge 等。(Cointelegraph)