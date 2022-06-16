币安早报：6月15日要闻一览

社群动态：

1.主流DeFi借贷协议过去24小时共清算超9,400万美元；

2.三箭资本创始人Zhu Su：正在沟通解决问题，市场传言，三箭资本疑似因市场波动出现运营和偿付问题。昨天三箭资本将17780枚stETH换为16625枚ETH，并全部兑换为近2000万枚DAI；

3.华尔街监管机构FINRA希望雇用被解雇的加密货币员工；

4.OpenSea 正在迁移至新协议 Seaport，预计 Gas 成本可降低约 35%；

5.持有1+ ETH的地址数量突破150万个 创历史新高

产业要闻：

1.巴黎2024年奥运会将采用区块链票务；

2.Meta 将在香港推出多项元宇宙计划；

3.Web3 基础设施 WalletConnect 正在构建消息传递协议，将支持钱包相互发送消息；

4.Foresight Ventures推出2亿美元的加密基金；

5.NFT基础设施初创公司NFTPort完成2600万美元A轮融资

政策法规：

1.数字欧元总持有量或保持在1万亿至1.5万亿欧元之间；

2.韩国即将成立新的监管机构监管加密行业