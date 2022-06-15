Do Kwon疑将代币交易利润转移至避税天堂

韩国检方也对Do Kwon的逃税指控展开了全面调查。韩国检方突击搜查了国家税务局，以扣押与调查Do Kwon进行税务欺诈有关的文件。据悉，首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查和扣押。

检方从国税局对Do Kwon进行的税务调查文件发现，自去年6月以来，国税厅发现了由Do Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流向，并开始了税务调查。事后，国税厅证实Do Kwon将其新加坡公司的代币交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛，并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过，国税局并未向检方提出申诉，特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。

在分析扣押和搜查数据的同时，检方正在积极核实Do Kwon的“逃税指控”以及Terraform Labs的资金流向。当时，由于国税厅的调查显示涉嫌偷漏赠与税，例如Do Kwon向家人捐赠代币购买公寓，计划再次调查这部分。还证实，最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。（SBS NEWS）