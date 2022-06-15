宏观市场表现：加密货币总市值为8801.89亿美元；24小时交易量：1021.64亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格20927.49美元，24小时内下跌4.65%；ETH现报价格1100.94美元，24小时内下跌5.69%；BNB现报价格212.3美元，24小时内下跌3.5%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：UMA，现报价格为2.433美元，24小时内上涨17.03%；BAT，现报价格为0.3122美元，24小时内上涨13.65%；KNC，现报价格为1.379美元，24小时内上涨11.84%。

跌幅榜：FET，现报价格为0.0865美元，24小时内下跌20.5%；SUN，现报价格为0.00598美元，24小时内下跌19.41%； LIT，现报价格为0.813美元，24小时内下跌18.78%。

成交量：USDT，24小时内成交量达681.29亿美元；BTC，24小时内成交量达424.16亿美元；ETH，24小时内成交量达255亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：7（24小时前为8），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.07%，空单占比49.93%，多空单比例为1%。（数据来源：Coinglass）