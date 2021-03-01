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币安早报：6月14日要闻一览
币安
2022-06-15 00:30
社群动态：
1.Bitcoin IRA 调查：约 80% 的受访者正考虑投资加密货币，作为退休投资组合的一部分；
2.TRON DAO Reserve 再收到 5 亿枚 USDC 来抵抗 USDD 脱锚；
3.消费者支付平台 Flip 完成由腾讯领投的 5500 万美元 B 轮扩展轮融资，Block 等参投；
4.CoinDesk Korea：致 Terra 崩盘的一个钱包为 Terraform Labs 所有；
5.数据：自去年11月以来，持有不足1枚BTC的地址余额增长逾10%；
6.MicroStrategy对比特币的投资浮亏超10亿美元；
7.ScienceMagic.Studios 完成 1000 万美元 Pre-Seed 轮融资。
产业要闻：
1.BlockFi 因在美国爱荷华州提供和出售未注册证券而被命令支付超过 94.3 万美元罚款；
2.风投公司 World Innovation Lab 筹集 10 亿美元，投资可持续性、Web3 等新兴技术；
3.2021年比特大陆营收约为80到90亿美元，神马矿机营收约为30亿美元；
4.法国时尚品牌Lacoste推出NFT系列“UNDW3”；
5.何一：币安目前有超过 2000 个职位空缺；
6.币安与全球移动出行聚合平台Splyt达成合作，将支持网约车服务加密支付；
7.Amber Group 收购香港证监会持牌金融集团 Celera Markets。
政策法规：
1.韩国国民力量党正在考虑为基于区块链的平台引入立法；
2.币安澳大利亚CEO：加密行业迫切需要更明确的监管制度；
3.美国纽约市长呼吁州长拒绝签署加密挖矿禁令法案；
4.萨尔瓦多财政部长：比特币崩盘带来的财政风险极小。
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