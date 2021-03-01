币安早报：6月14日要闻一览

社群动态：

1.Bitcoin IRA 调查：约 80% 的受访者正考虑投资加密货币，作为退休投资组合的一部分；

2.TRON DAO Reserve 再收到 5 亿枚 USDC 来抵抗 USDD 脱锚；

3.消费者支付平台 Flip 完成由腾讯领投的 5500 万美元 B 轮扩展轮融资，Block 等参投；

4.CoinDesk Korea：致 Terra 崩盘的一个钱包为 Terraform Labs 所有；

5.数据：自去年11月以来，持有不足1枚BTC的地址余额增长逾10%；

6.MicroStrategy对比特币的投资浮亏超10亿美元；

7.ScienceMagic.Studios 完成 1000 万美元 Pre-Seed 轮融资。

产业要闻：

1.BlockFi 因在美国爱荷华州提供和出售未注册证券而被命令支付超过 94.3 万美元罚款；

2.风投公司 World Innovation Lab 筹集 10 亿美元，投资可持续性、Web3 等新兴技术；

3.2021年比特大陆营收约为80到90亿美元，神马矿机营收约为30亿美元；

4.法国时尚品牌Lacoste推出NFT系列“UNDW3”；

5.何一：币安目前有超过 2000 个职位空缺；

6.币安与全球移动出行聚合平台Splyt达成合作，将支持网约车服务加密支付；

7.Amber Group 收购香港证监会持牌金融集团 Celera Markets。

政策法规：

1.韩国国民力量党正在考虑为基于区块链的平台引入立法；

2.币安澳大利亚CEO：加密行业迫切需要更明确的监管制度；

3.美国纽约市长呼吁州长拒绝签署加密挖矿禁令法案；