宏观市场表现：加密货币总市值为9,449.17亿美元；24小时交易量：1,523.94亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格22,071.81美元，24小时内下跌6.67%；ETH现报价格1,176.65美元，24小时内下跌3.05%；BNB现报价格222.00美元，24小时内下跌0.8%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：POND，现报价格为0.01177美元，24小时内上涨62.34%；UNFI，现报价格为6.22美元，24小时内上涨45.67%；WING，现报价格为5.96美元，24小时内上涨30.42%。

跌幅榜：QI，现报价格为0.0136美元，24小时内下跌26.88%；MTL，现报价格为1.39美元，24小时内下跌20.02%；ALPACA，现报价格为0.2289美元，24小时内下跌15.85%。

成交量：USDT，24小时内成交量达1,023.48亿美元；BTC，24小时内成交量达669.44亿美元；ETH，24小时内成交量达405.49亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：8（24小时前为11），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）