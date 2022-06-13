宏观市场表现：加密货币总市值为9761.52亿美元；24小时交易量：1325.97亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格23941.7美元，24小时内下跌12.63%；ETH现报价格1218.38美元，24小时内下跌16.34%；BNB现报价格224.5美元，24小时内下跌12.61%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：LIT，现报价格为0.917美元，24小时内上涨40.64%；QI，现报价格为0.0188美元，24小时内上涨26.17%；DUSK，现报价格为0.1331美元，24小时内上涨18.52%。

跌幅榜：FLM，现报价格为0.1293美元，24小时内下跌39.97%；TRB，现报价格为11美元，24小时内下跌32.89%； UNFI，现报价格为4.34美元，24小时内下跌26.34%。

成交量：USDT，24小时内成交量达955.66亿美元；BTC，24小时内成交量达583.93亿美元；ETH，24小时内成交量达380.71亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前为14），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.32%，空单占比50.68%，多空单比例为0.97%。（数据来源：Coinglass）