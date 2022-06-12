宏观市场表现：加密货币总市值为11032.92亿美元；24小时交易量：851.06亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格27,411.22美元，24小时内下跌5.17%；ETH现报价格1,458.62美元，24小时内下跌7.88%；BNB现报价格256.8美元，24小时内下跌9.03%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：FLM，现报价格为0.2198美元，24小时内上涨55.67%；AKRO，现报价格为0.00509美元，24小时内上涨17.01%；QI，现报价格为0.0153美元，24小时内上涨14.18%。

跌幅榜：WING，现报价格为5.63美元，24小时内下跌26.98%；BAND，现报价格为1.514美元，24小时内下跌25.09%；ORN，现报价格为1.406美元，24小时内下跌24.08%。

成交量：USDT，24小时内成交量达605.26亿美元；BTC，24小时内成交量达347.67亿美元；ETH，24小时内成交量达249.18亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为12），等级为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比48.43%，空单占比51.57%，多空单比例为0.94%。（数据来源：Coinglass）