宏观市场表现：加密货币总市值为11775.73亿美元；24小时交易量：703.91亿美元。（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格28,887.83美元，24小时内下跌3.71%；ETH现报价格1,584.09美元，24小时内下跌10.60%；BNB现报价格282.7美元，24小时内下跌2.01%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：WING，现报价格为7.72美元，24小时内上涨18.04%；FLM，现报价格为0.1407美元，24小时内上涨17.84%；ORN，现报价格为1.84美元，24小时内上涨17.65%。

跌幅榜：POLS，现报价格为0.662美元，24小时内下跌21.38%；CVX，现报价格为5.81美元，24小时内下跌19.64%；ANC，现报价格为0.137美元，24小时内下跌16.60%。

成交量：USDT，24小时内成交量达419.41亿美元；BTC，24小时内成交量达252.23亿美元；ETH，24小时内成交量达126.58亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前为13），等级为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比48.89%，空单占比51.11%，多空单比例为0.96%。（数据来源：Coinglass）