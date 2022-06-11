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币安早报：6月10日要闻一览
币安
2022-06-11 00:30
社群动态：
1.加密ATM运营商：加密货币 ATM 网络将在今年持续“快速扩张”；
2.Optimism黑客已归还1700万枚OP；
3.数字资产服务提供商Coinhouse完成超4232万美元融资；
4.帕劳共和国将在 BNB Chain 上发布数字居民身份证 NFT；
5.Lido回应stETH脱锚现象：stETH仍与ETH1：1锚定；
6.硬件钱包制造商 Ballet 完成 1300 万美元 A 轮融资；
7.隐私身份安全公司443ID完成800万美元种子轮融资；
8.去中心化组织PartyDAO完成1640万美元融资，a16z领投。
产业要闻：
1.报告：到2030年比特币采用率将达到10%；
2.奢侈品时尚平台Farfetch将接受加密货币零售支付；
3.调查：近三分之一的对冲基金计划投资加密货币；
4.币安选择 TripleA 作为 Binance Pay 的全球加密货币支付网关；
5.三星资产管理将于6月23日在港交所上市其区块链ETF；
6.万事达卡将其支付网络引入Web3及NFT。
政策法规：
1.肯尼亚央行行长：加密货币可以作为理财产品进行监管；
2.哥伦比亚国会初步完成加密交易监管法案。
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