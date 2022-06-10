宏观市场表现：加密货币总市值为12291.28亿美元；24小时交易量：591.81亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,974.75美元，24小时内下跌1.34%；ETH现报价格1,768.82美元，24小时内下跌2.25%；BNB现报价格288.5美元，24小时内下跌0.72%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：POLS，现报价格为0.841美元，24小时内上涨44.75%；ANC，现报价格为0.16445美元，24小时内上涨26.22%；TRB，现报价格为14.64美元，24小时内上涨16.01%。

跌幅榜：LTO，现报价格为0.1043美元，24小时内下跌16.76%；MBL，现报价格为0.00438美元，24小时内下跌12.99%；SYS，现报价格为0.2218美元，24小时内下跌12.19%。

成交量：USDT，24小时内成交量达421.23亿美元；BTC，24小时内成交量达251.96亿美元；ETH，24小时内成交量达126.70亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前为11），等级为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比60.7%，空单占比39.3%，多空单比例为1.54%。（数据来源：Coinglass）