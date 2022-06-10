币安早报：6月9日要闻一览

社群动态：

1.加密公司 Tiptop Labs 完成 2300 万美元 A 轮融资；

2.链游平台Gala Games与Unity达成 2000 万美元协议，以支持其元宇宙项目开发；

3.Do Kwon：当前许多核心开发人员提供的信息不实；

4.链游工作室SuperTeam Games完成1000万美元种子轮融资；

5.Discord 游戏 Tatsumeeko 完成 760 万美元种子轮融资，Binance Labs参投；

6.去中心化交易协议Orderly Network完成2000万美元融资；

7.OpenSea更新NFT版权保护计划，推出4项保护措施；

8.去中心化托管解决方案Entropy完成2500万美元融资；

9.黑客利用Wintermute技术失误盗取2000万个Optimism代币

产业要闻：

1.调查：将近75%美国零售商计划在未来两年内接受加密货币和稳定币支付；

2.报告：2030年元宇宙市场规模将达15,429亿美元；

3.Binance Pay、Alchemy Pay等为Artaverse提供加密支付服务。

政策法规：

1.立陶宛政府拟加强加密监管并禁止匿名账户；

2.印度首席经济顾问：加密货币尚未通过成为法币的考验，且难以监管；

3.牙买加参议院通过新立法，授权央行发行CBDC并给予其法币地位；