Terraform Labs前员工：Do Kwon在UST崩盘前每月转移8000万美元

美国SEC近期对Terra部分员工进行了远程视频调查，Terraform Labs前员工向SEC证实，Do Kwon每月将约1000亿韩元（8000万美元）的公司资金转移到秘密加密钱包和外国银行账户，涉嫌洗钱。

此外，员工预测了LUNA和UST的崩盘，曾警告Do Kwon其Terra生态系统设计缺陷可能带来的潜在危险，但Do Kwon无视警告。

美国证券交易委员会自去年5月以来一直在调查Do Kwon违反证券法的行为，认为让Terra购买美国股票成为可能的区块链服务违反了证券法。如果这些指控得到证实，Do Kwon将有可能受到美国法律的惩罚。（The Crypto Basic）