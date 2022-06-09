宏观市场表现：加密货币总市值为12501.44亿美元；24小时交易量：637.46亿美元。（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30,414.63美元，24小时内上涨0.02%；ETH现报价格1,811.63美元，24小时内上涨0.20%；BNB现报价格290.9美元，24小时内上涨0.17%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：ASR，现报价格为4.239美元，24小时内上涨47.96%；LTO，现报价格为0.1253美元，24小时内上涨30.66%；OG，现报价格为3.893美元，24小时内上涨23.08%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为2.8238美元，24小时内下跌24.41%；UNFI，现报价格为8.962美元，24小时内下跌17.61%；WING，现报价格为7.25美元，24小时内下跌16.67%。

成交量：USDT，24小时内成交量达463.41亿美元；BTC，24小时内成交量达239.24亿美元；ETH，24小时内成交量达138.65亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前为17），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.49%，空单占比50.51%，多空单比例为0.98%。（数据来源：Coinglass）