OpenSea更新NFT版权保护计划，推出4项保护措施

OpenSea于其网站发文称，将在下半年为保护OpenSea的用户以及NFT版权方面在技术等领域作出努力，具体内容为：

1. 防盗和预防诈骗问题：OpenSea将自动隐藏可疑的NFT交易，以降低其可见度。

2. 互联网上的知识产权侵权问题：计划在下一季度构建积极主动的解决方案。

3. 规模化审查和管理问题：OpenSea建立专门的审核团队，并正在为版权问题和其他欺诈媒介添加关键的自动检测方法。

4. 在用户问题的关键领域投入更多资金，将平均响应时间缩短到24小时以内。



据悉，OpenSea最近推出一个新的验证系统，可以更显著地识别真实账户和内容。这有助于将骗子拒之门外，并使粉丝能够轻松发现他们正在寻找的内容。其目标是在未来几个月内将新的验证系统推广给更多的创作者。