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币安早报：6月8日要闻一览
币安
2022-06-09 00:30
社群动态：
1. Osmosis出现严重漏洞，官方预计损失500万美元左右；
2. 币安在全球仍有500余岗位对外招聘；
3. Yuga Labs已撤销允许无限铸造BAYC NFT的代码；
4. Do Kwon将其Twitter账户设为私有状态，致使LUNA暴跌20%；
5. Anchor 设计人员：利率原为 3.6%，发布前一周被提高到 20%。
1. Osmosis出现严重漏洞，官方预计损失500万美元左右；
2. 币安在全球仍有500余岗位对外招聘；
3. Yuga Labs已撤销允许无限铸造BAYC NFT的代码；
4. Do Kwon将其Twitter账户设为私有状态，致使LUNA暴跌20%；
5. Anchor 设计人员：利率原为 3.6%，发布前一周被提高到 20%。
产业要闻：
1. 支付平台Kushki完成1亿美元B轮融资；
2. 算法股票顾问应用 Delphia 完成 6000 万美元 A 轮融资。
1. 支付平台Kushki完成1亿美元B轮融资；
2. 算法股票顾问应用 Delphia 完成 6000 万美元 A 轮融资。
政策法规：
1. 印度央行计划今年推出央行数字货币；
2. 日本监管机构正就废除交易所上币的严格规定进行讨论；
3. 英国财政部：将开始为传统市场活动测试加密货币和区块链技术。
1. 印度央行计划今年推出央行数字货币；
2. 日本监管机构正就废除交易所上币的严格规定进行讨论；
3. 英国财政部：将开始为传统市场活动测试加密货币和区块链技术。
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