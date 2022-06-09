币安早报：6月8日要闻一览

社群动态：

1. Osmosis出现严重漏洞，官方预计损失500万美元左右；

2. 币安在全球仍有500余岗位对外招聘；

3. Yuga Labs已撤销允许无限铸造BAYC NFT的代码；

4. Do Kwon将其Twitter账户设为私有状态，致使LUNA暴跌20%；

5. Anchor 设计人员：利率原为 3.6%，发布前一周被提高到 20%。

产业要闻：

1. 支付平台Kushki完成1亿美元B轮融资；

2. 算法股票顾问应用 Delphia 完成 6000 万美元 A 轮融资。

政策法规：

1. 印度央行计划今年推出央行数字货币；

2. 日本监管机构正就废除交易所上币的严格规定进行讨论；

3. 英国财政部：将开始为传统市场活动测试加密货币和区块链技术。