宏观市场表现：加密货币总市值为12449.86亿美元；24小时交易量：918.4亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30376.93美元，24小时内上涨2.53%；ETH现报价格1805.47美元，24小时内上涨2.02%；BNB现报价格290.6美元，24小时内上涨2.87%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：UNFI，现报价格为10.365美元，24小时内上涨218.63%；WING，现报价格为8.46美元，24小时内上涨106.85%；BEL，现报价格为1.516美元，24小时内上涨64.6%。

跌幅榜：OP，现报价格为0.992美元，24小时内下跌16.36%；USTC，现报价格为0.01234美元，24小时内下跌16.01%； LUNA，现报价格为3.64美元，24小时内下跌15.26%。

成交量：USDT，24小时内成交量达671.94亿美元；BTC，24小时内成交量达404.17亿美元；ETH，24小时内成交量达224.13亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：17（24小时前为15），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.9%，空单占比49.1%，多空单比例为1.04%。（数据来源：Coinglass）