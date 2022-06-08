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币安早报：6月7日要闻一览
币安
2022-06-08 00:31
社群动态：
1.Telegram回应耸人听闻的推特疑似恶作剧；
2.三星宣布启动Discord服务器，以深入Web3.0领域。
1.Telegram回应耸人听闻的推特疑似恶作剧；
2.三星宣布启动Discord服务器，以深入Web3.0领域。
产业要闻：
1.Circle宣布将支持Polygon USDC；
2.报告：105个国家正在探索央行数字货币；
3.币安与越南区块链协会达成合作。
1.Circle宣布将支持Polygon USDC；
2.报告：105个国家正在探索央行数字货币；
3.币安与越南区块链协会达成合作。
政策法规：
1.美国司法部：建议执法机构在加密和区块链方面开展更多国际合作；
2.美国参议员：将继续与监管机构就加密货币提案进行会面；
3.美国参议员Cynthia Lummis发布加密法案。
1.美国司法部：建议执法机构在加密和区块链方面开展更多国际合作；
2.美国参议员：将继续与监管机构就加密货币提案进行会面；
3.美国参议员Cynthia Lummis发布加密法案。
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