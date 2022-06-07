宏观市场表现：加密货币总市值为12,340.89亿美元；24小时交易量：451.51亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,530.34美元，24小时内下跌6.21%；ETH现报价格1,760.28美元，24小时内下跌7.85%；BNB现报价格280.60美元，24小时内下跌9.60%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：OG，现报价格为3.529美元，24小时内上涨18.98%；SANTOS，现报价格为5.077美元，24小时内上涨9.58%；VIB，现报价格为0.0000005美元，24小时内上涨8.51%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为4.3335美元，24小时内下跌17.85%；ONG，现报价格为0.4773美元，24小时内下跌15.98%；BEL，现报价格为0.922美元，24小时内下跌14.58%。

成交量：USDT，24小时内成交量达575.02亿美元；BTC，24小时内成交量达354.36亿美元；ETH，24小时内成交量达199.71亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：15（24小时前为13），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）