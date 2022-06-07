币安回应涉23.5亿美元洗钱：系抹黑，加密货币比现金更加透明

针对近期路透社报道币安涉及23.5亿美元洗钱一事，币安正式做出回应，并将与路透社的来往信件公之于众。

币安表示，针对洗钱避风港相关言论，币安已经做出过诸多努力以及若干次澄清，但事件相关方仍在传播虚假信息误导公众，在抹黑加密的同时，对传统现金经济洗钱活动更为严重的事实闭口不提。

据Chainalysis的数据，在 2021 年使用加密货币进行的所有交易中，0.15% 与非法活动有关，而联合国估计传统法定货币（现金）的 2% 至 5%（约 8000 亿至 2 万亿美元）与非法活动有关，由此可见，“加密货币是非常透明的，比传统的现金经济体系要透明得多”。

币安同时表示，“很遗憾，我们甚至看到许多受尊敬的媒体也在发布相关类型的文章，这些文章充满谎言，证据来源不具备可参考价值，且结论往往脱离内容。币安与加密这一创新行业都并不完美，我们仍在与监管部门合作，在研究适用于加密的监管框架一事上做出努力。”

币安已经与多个执法机构合作，针对犯罪集团的作案手法以及打击欺诈性投资计划的措施进行了讨论。