宏观市场表现：加密货币总市值为12945.95亿美元；24小时交易量：632.36亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格31452.1美元，24小时内上涨6.17%；ETH现报价格1907.35美元，24小时内上涨7.15%；BNB现报价格310美元，24小时内上涨4.69%。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

涨幅榜：BEL，现报价格为1.075美元，24小时内上涨31.74%；MC，现报价格为1.26美元，24小时内上涨28.57%；ONG，现报价格为0.5675美元，24小时内上涨25.55%。

跌幅榜：BURGER，现报价格为0.937美元，24小时内下跌13.64%；STEEM，现报价格为0.2969美元，24小时内下跌12.93%； SNT，现报价格为0.04314美元，24小时内下跌6.16%。

成交量：USDT，24小时内成交量达448.25亿美元；BTC，24小时内成交量达272.34亿美元；ETH，24小时内成交量达133.79亿美元。（数据来源：币安。币价截止编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前为10），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比52.66%，空单占比47.34%，多空单比例为1.11%。（数据来源：Coinglass）