宏观市场表现：加密货币总市值为12257.18亿美元；24小时交易量：432.24亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,614.25美元，24小时内下跌0.21%；ETH现报价格1,780.57美元，24小时内上涨0.65%；BNB现报价格296.5美元，24小时内下跌1.03%。（数据来源：币安）

涨幅榜：BURGER，现报价格为1.042美元，24小时内上涨65.92%；BIFI，现报价格为753.7美元，24小时内上涨35.56%；STRAX，现报价格为0.767美元，24小时内上涨27.62%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为4.8858美元，24小时内下跌24.06%；ASR，现报价格为3.119美元，24小时内下跌21.97%；OG，现报价格为2.834美元，24小时内下跌15.76%。

成交量：USDT，24小时内成交量达298.03亿美元；BTC，24小时内成交量达160.76亿美元；ETH，24小时内成交量达82.08亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：10（24小时前为14），等级为极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比38.66%，空单占比61.34%，多空单比例为0.63%。（数据来源：Coinglass）