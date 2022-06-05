DeFi分析师：近230亿美元的ETH 2.0质押资金不会在PoS过渡后立即流动

Etherscan数据显示，目前有12,787,637枚ETH锁定在以太坊2.0合约中。以太坊2.0合约持有大量ETH验证器的资金，因为需要32枚ETH才能成为一个验证者器。每一天都有相当数量的验证器在合约中锁定资金。按照ETH目前的价格计算，被锁定的ETH总价值约为229亿美元。 这229亿美元的ETH是锁定的，可能在很长一段时间内都没有流动性。最近，DeFi分析师Korpi在推特上解释说：“我注意到一些人认为合并是一个负面的价格催化剂，因为将有大量ETH解锁——但这是错误的。质押ETH不会在合并时解锁。合并不会允许提款。这属于合并后6-12个月进行的另一次以太坊升级计划。换句话说，无论是质押ETH还是质押奖励，在很长一段时间内它们都不会进入流通。” 他进一步补充称：“解锁的ETH将缓慢释放。即使启用提款，所有的ETH也不会立即可用。在最糟糕的情况下，可能需要一年多的时间，而在更现实的情况下，可能需要几个月的时间。释放将会很缓慢。”（Bitcoin.com）