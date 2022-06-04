宏观市场表现：加密货币总市值为12243.39亿美元；24小时交易量：567.47亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,710.59美元，24小时内上涨0.01%；ETH现报价格1,771.66美元，24小时内上涨0.67%；BNB现报价格299.70美元，24小时内上涨0.77%。（数据来源：币安）

涨幅榜：ASR，现报价格为4.144美元，24小时内上涨72.38%；OG，现报价格为3.388美元，24小时内上涨33.97%；OCEAN，现报价格为0.2529美元，24小时内上涨27.05%。

跌幅榜：VGX，现报价格为0.966美元，24小时内下跌11.13%；BEL，现报价格为0.919美元，24小时内下跌7.92%；UFT，现报价格为0.2214美元，24小时内下跌7.44%。

成交量：BTC，24小时内成交量达232.63亿美元；ETH，24小时内成交量达128.11亿美元；BCH，24小时内成交量达21.63亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为10），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）