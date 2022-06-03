宏观市场表现：加密货币总市值为12218.13亿美元；24小时交易量：688.32亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,734.87美元，24小时内下跌1.17%；ETH现报价格1,757.48美元，24小时内下跌4.05%；BNB现报价格297.2美元，24小时内下跌2.27%。（数据来源：币安）

涨幅榜：BEL，现报价格为1.08美元，24小时内上涨46.42%；STPT，现报价格为0.06美元，24小时内上涨24.27%；USTC，现报价格为0.018美元，24小时内上涨16.51%。

跌幅榜：KEY，现报价格为0.004美元，24小时内下跌18.46%；DREP，现报价格为0.69美元，24小时内下跌13.89%；OG，现报价格为2.53美元，24小时内下跌10.69%。

成交量：BTC，24小时内成交量达17.51亿美元；ETH，24小时内成交量达14.00亿美元；WAVES，24小时内成交量达1.99亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：10（24小时前为13），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）