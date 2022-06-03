Jump Crypto报告：UST崩盘期间，大型投资者选择退出而散户继续买入

Jump Crypto在一份关于Terra崩盘的报告中表示，UST脱锚期间，一些大型投资者退出了与Terra相关的头寸，而小型投资者却在继续买入。 到目前为止，该公司基本上对Terra的消亡保持沉默。尽管Jump的总裁Kanav Kariya在LFG基金会的网站上被列为管理委员会成员，但该报告没有讨论他的公司在此次事件中扮演的角色。 基于公开区块链交易（不包括Jump的内部数据）的发现表明，一些大型投资者比许多较小的投资者更早地退出了UST头寸，这再次表明加密货币仍然是大型专业玩家的游戏。 由研究人员Nihar Shah和Maher Latif撰写的Jump Crypto报告指出，UST的一些大储户早在5月7日就退出了Anchor，而一些小储户则在5月7日至5月9日期间增加了敞口。Jump表示，UST从Anchor流出在UST进一步脱锚方面发挥了关键作用。 报告总结称：“然而，小储户的总仓位规模比中型和大型储户小一个数量级，因此敞口的增加不足以抵消资金外流。”此外，Jump认为，根据对钱包历史的分析，引发这场崩盘的钱包不太可能与专业交易实体有关。（彭博社）