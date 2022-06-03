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币安早报：6月2日要闻一览
币安
2022-06-03 00:30
社群动态：
1.数据：稳定币供应量在一个月内减少300亿美元；
2.数据：Optimism 上锁仓额较 7 日前增加 85% 创新高；
3.币安联系 Solana 团队以帮助解决 durable nonce 问题；
4.Canonical Crypto推出2000万美元基金，将支持区块链开发基础设施项目；
5.印度央行副行长：央行数字货币为跨境支付提供最佳解决方案；
6.Binance NFT 市场将最低挂单价格提高至 0.1 BUSD；
7.高盛：全球约20家保险公司已投资或考虑投资加密货币；
8.区块链初创公司Gaudiy完成约1922万美元B轮融资；
9.Solana 于凌晨因随机数功能错误，而暂停出块超 4 个小时。
产业要闻：
1.美联储到6月份加息50个基点的概率为99.3%；
2.芝加哥小熊队将与Web3平台Valence合作开发品牌NFT系列；
3.菲律宾首次发行区块链数字比索债券融资2.09亿美元；
4.韩国多家银行正考虑将数字资产接入个人征信管理业务 MyData；
5.美国快餐连锁品牌Chipotle接受加密货币支付。
政策法规：
1.拜登政府正制定政策建议以减少加密挖矿的能源消耗和碳足迹；
2.德国央行行长：DeFi可能需要新的全球监管机构；
3.韩国金融监督院全面调查 157 家支付结算机构的加密资产持有情况。
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