币安早报：6月2日要闻一览

社群动态：

1.数据：稳定币供应量在一个月内减少300亿美元；

2.数据：Optimism 上锁仓额较 7 日前增加 85% 创新高；

3.币安联系 Solana 团队以帮助解决 durable nonce 问题；

4.Canonical Crypto推出2000万美元基金，将支持区块链开发基础设施项目；

5.印度央行副行长：央行数字货币为跨境支付提供最佳解决方案；

6.Binance NFT 市场将最低挂单价格提高至 0.1 BUSD；

7.高盛：全球约20家保险公司已投资或考虑投资加密货币；

8.区块链初创公司Gaudiy完成约1922万美元B轮融资；

9.Solana 于凌晨因随机数功能错误，而暂停出块超 4 个小时。

产业要闻：

1.美联储到6月份加息50个基点的概率为99.3%；

2.芝加哥小熊队将与Web3平台Valence合作开发品牌NFT系列；

3.菲律宾首次发行区块链数字比索债券融资2.09亿美元；

4.韩国多家银行正考虑将数字资产接入个人征信管理业务 MyData；

5.美国快餐连锁品牌Chipotle接受加密货币支付。

政策法规：

1.拜登政府正制定政策建议以减少加密挖矿的能源消耗和碳足迹；

2.德国央行行长：DeFi可能需要新的全球监管机构；