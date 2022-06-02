宏观市场表现：加密货币总市值为12408.35亿美元；24小时交易量：967.52亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,944.56美元，24小时内下跌5.24%；ETH现报价格1,821.82美元，24小时内下跌6.04%；BNB现报价格302.5美元，24小时内下跌4.84%。（数据来源：币安）

涨幅榜：KEY，现报价格为0.004845美元，24小时内上涨26.30%；GLM，现报价格为0.0000101美元，24小时内上涨15.36%；QLC，现报价格为0.0000003美元，24小时内上涨13.04%。

跌幅榜：T，现报价格为0.0496美元，24小时内下跌21.27%；VGX，现报价格为0932美元，24小时内下跌19.10%；OP，现报价格为1.219美元，24小时内下跌17.41%。

成交量：BTC，24小时内成交量达423.28亿美元；ETH，24小时内成交量达217.99亿美元；WAVES，24小时内成交量达32.73亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前为17），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）