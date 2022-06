NEAR 官方宣布启动巴尔干半岛中心,将为该地区社区提供工具与支持并扩展 NEAR 生态的开发者和企业家的资源。此外,该中心也将作为 NEAR 基金会赠款的渠道,以向开发人员、企业家和 Web2 企业在 Web3 应用上的创新提供资金。除了资金之外,NEAR 巴尔干半岛中心还将推动项目的合作关系建立、项目指导和孵化。NEAR 巴尔干半岛中心覆盖了波黑、保加利亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、塞尔维亚和斯洛文尼亚 7 个国家。