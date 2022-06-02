华尔街银行反对推行数字美元

华尔街银行目前正纷纷呼吁美国政府暂缓推出数字美元，并坚称这一由美联储支持的数字货币可能会从银行系统中抽离数千亿美元。

代表美国大型银行的行业组织美国银行家协会（American Bankers Association）和银行政策研究所（bank Policy Institute）日前表示，央行数字货币将成为私人银行存款的直接竞争对手，并降低企业和家庭获得信贷的可能性。

美国银行家协会称：“我们已经评估了发行央行数字货币的影响，很明显，央行数字货币所宣称的好处是不确定的，也不太可能实现，而成本却是真实而尖锐的。基于这一分析，我们认为目前美国推行央行数字货币的理由并不充分。”

今年3月，白宫在一份有关加密货币政策的行政令中曾表示，其正把研究和可能开发美国数字美元放在“最紧迫”的位置。（中国银行保险报）