P2E链游Revoland完成1060万美元种子轮和预售轮融资

基于华为云的P2E链游Revoland宣布完成1060万美元种子轮和预售轮融资，HashKey Capital和Polygon Ventures领投，天鸽互动（Tian Ge Interactive）、AKG Venture、LinkVC、Arcanum Capital、Atlas Capital、Crypto Nord、PlayPark、MX Investment、One Block Capital、AW Capital、Phemex Venture、Winston International、Gene Vision和Yield Master参投。

据介绍，Revoland是一款基于区块链的多人在线战术竞技（MOBA）游戏，通过Play-to-Earn模式吸引玩家。该公司计划利用新融资加速产品和业务开发、游戏设计、扩大团队规模，同时与一些知名游戏公会进行合作，并且创建一个基于Web3的社区，让更多玩家可以使用其原生代币访问更多角色、升级游戏。（Finance Feeds）