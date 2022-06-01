Fabric Ventures完成1.4亿美元风投基金和1亿美元Web3增长基金募资

Fabric Ventures 宣布完成了一支规模为 1.4 亿美元的风投基金募资，此外，其首次推出的全新 Web3 增长基金 Growth Fund 也完成了 1 亿美元融资，该基金将支持 Web3 领域里的创业者，帮助他们进行业务扩张和发展。

最新募集的 1.4 亿美元风投基金参投方包括：Apeiron、Andre Schurrle、Dragan Solak（企业家、United Group 创始人兼顾问委员会主席）、Polkadot、Zerion、Eventbrite、Matrix Partners China 创始人、European Investment Fund、 Atomico、Galaxy Digital、DCG，以及以太坊创始人、Wise 创始人和 MySQL 创始人等。

最新的 Web 3 增长基金的投资方包括：Raisin 联合创始人、Open Ocean 普通合伙人、Felix Capital 和 Claret Capital、以及 US Fund-of-Fund Blockchain 联合投资方，该增长基金此前曾投资过 DeFi 和 Web3 应用 Argent、NEAR Protocol、Immutable 等。（EIN News）