宏观市场表现：加密货币总市值为13021.86亿美元；24小时交易量：835.97亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格31,510.32美元，24小时内下跌0.73%；ETH现报价格1,929.59美元，24小时内下跌2.48%；BNB现报价格317.1美元，24小时内下跌1.00%。（数据来源：币安）

涨幅榜：VGX，现报价格为1.151美元，24小时内上涨39.18%；T，现报价格为0.0625美元，24小时内上涨31.30%；OGN，现报价格为0.3218美元，24小时内上涨22.97%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为7.228美元，24小时内下跌28.17%；USTC，现报价格为0.0179883美元，24小时内下跌17.74%；LOKA，现报价格为1.1942美元，24小时内下跌13.86%。

成交量：USDT，24小时内成交量达593.66亿美元；BTC，24小时内成交量达328.07亿美元；ETH，24小时内成交量达173.12亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：17（24小时前为16），等级为极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比41.07%，空单占比58.93%，多空单比例为0.7%。（数据来源：Coinglass）

