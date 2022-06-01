Binance Labs完成募集五亿美元投资基金，用以推动区块链及Web3等新技术

Binance Labs宣布完成一笔五亿美元的投资基金，出资者均为全球领先的机构级投资者，包括DST Global Partners、Breyer Capital和一些家族办公室，以及一些企业作为有限合伙人。新基金将投资拓展加密资产用例、推动Web3及区块链技术普及的项目。

币安创始人兼首席执行官赵长鹏（CZ）表示：“在Web3的世界，价值观、人、经济体之间的联系至关重要，如果能使这三大要素结合，共同打造一个生态系统，则可以加速区块链技术和加密资产的普及。最新完成募集的这支基金就是为了在DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交等领域挖掘有潜力的Web3项目和创始人，扶持他们成长为各自领域的建设者、引领者。