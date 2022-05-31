宏观市场表现：加密货币总市值为13105.49亿美元；24小时交易量：928亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格31763.34美元，24小时内上涨3.76%；ETH现报价格1981.01美元，24小时内上涨4.53%；BNB现报价格320.2美元，24小时内上涨1.33%。（数据来源：币安）

涨幅榜：LUNA，现报价格为9.7813美元，24小时内上涨878.13%；WAVES，现报价格为9.23美元，24小时内上涨60.8%；AXS，现报价格为25.12美元，24小时内上涨26.36%。

跌幅榜：BEL，现报价格为0.891美元，24小时内下跌26.42%；LUNC，现报价格为0.00011美元，24小时内下跌25.57%； USTC，现报价格为0.02117美元，24小时内下跌24.04%。

成交量：BTC，24小时内成交量达373亿美元；ETH，24小时内成交量达188亿美元；WAVES，24小时内成交量达39亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：16（24小时前为10），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比51.32%，空单占比48.68%，多空单比例为1.05%。（数据来源：Coinglass）