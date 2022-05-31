外媒：Tether在巴哈马一家小型银行中存放部分储备金

知情人士称，Tether在巴哈马一家名为Capital Union的小型银行中存放部分储备金。据悉，这家小型银行成立于2013年，截至2020年底资产为10亿美元。Capital Union主席Lonnie Howell曾与他人共同创立了瑞士上市银行EFG International。目前尚不清楚到底有多少Tether的储备是通过Capital Union持有的，也不清楚这种合作关系何时开始。Capital Union于2021年6月开始发布有关加密的研究报告。今年4月，Capital Union表示已开始使用主要区块链数据公司Chainalysis提供的合规软件。

Tether此前透露，自2018年以来，它与另一家巴哈马银行Deltec Bank & Trust建立了银行业务关系。该银行的主席Jean Chalopin在2021年曾表示，Deltec仅以现金和低风险债券的形式持有约四分之一的Tether储备，当时约为150亿美元。（金融时报）

报道称，Tether通常拒绝透露支持其USDT资产的确切位置，并指出，作为一家私营公司，它没有义务披露其金融合作伙伴的信息。