宏观市场表现：加密货币总市值为12680.61亿美元；24小时交易量：689.74亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30,580美元，24小时内上涨4.83%；ETH现报价格1891.85美元，24小时内上涨5.38%；BNB现报价格315.3美元，24小时内上涨4.34%。（数据来源：币安）

涨幅榜：AUTO，现报价格为312.3美元，24小时内上涨79.31%；BEL，现报价格为1.222美元，24小时内上涨70.57%；LUNC，现报价格为0.000155美元，24小时内上涨51.33%。

跌幅榜：WABI，现报价格为0.0000016美元，24小时内下跌24.32%；DREP，现报价格为0.8347美元，24小时内下跌8.27%；GRS，现报价格为0.0000145美元，24小时内下跌6.08%。

成交量：BTC，24小时内成交量达280.51亿美元；ETH，24小时内成交量达146.67亿美元；BNB，24小时内成交量达16.37亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：10（24小时前为14），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）