韩国当局传唤Terraform Labs全体员工进行全面调查

韩国首尔南区检察院金融和金融证券犯罪联合调查组传唤了LUNA和Terra开发商Terraform Labs的全体员工进行调查，并获得了相关资料。据了解，这些员工在2019年参与了LUNA及Terra的初步开发。

检方获得了一份声明，即使当时有人反对推出LUNA和Terra，Do Kwon还强行推出了该代币。前员工称，之所以有人反对是因为当时该试点模型在公司内部已经失败了。当时也有人指出，如果在没有稳定的抵押物或盈利模式的情况下，向投资者支付几十个百分点的利息，一开始可能会有人蜂拥而至，但到了某个时间点，就不得不崩盘，因为它无法承受利息支付和价值波动。

检察官正在关注Do Kwon等Terraform Labs的高管是否提前意识到了LUNA和Terra的设计缺陷。此外，检察官还将调查Do Kwon是否存在故意操纵价格的行为，以及该国虚拟货币交易所是否通过了适当的上币审核程序。（JTBC）