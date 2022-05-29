宏观市场表现：加密货币总市值为12090亿美元；24小时交易量：959.8亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,092.5美元，24小时内上涨0.93%；ETH现报价格1791.27美元，24小时内上涨1.16%；BNB现报价格301.7美元，24小时内下跌0.13%。（数据来源：币安）

涨幅榜：BEL，现报价格为0.714美元，24小时内上涨115.71%；AKRO，现报价格为0.00465美元，24小时内上涨35.86%；WABI，现报价格为0.0000021美元，24小时内上涨34.78%。

跌幅榜：JUV，现报价格为4.23美元，24小时内下跌14.00%；ANC，现报价格为0.26992美元，24小时内下跌12.49%；BETA，现报价格为0.13157美元，24小时内下跌12.50%。

成交量：BTC，24小时内成交量达347.24亿美元；ETH，24小时内成交量达176.95亿美元；BNB，24小时内成交量达12.40亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为13），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）