复制链接
创建图片
更多
币安早报：5月28日要闻一览
币安
2022-05-29 00:30
社群动态：
1. Terra新链主网上线；
2. Terra 更新 LUNA 空投计算逻辑；
3. Terraswap已部署至Terra新链；
4. 币安创新区将上线Terra 2.0（LUNA） ，并开放 LUNA/USDT、LUNA/BUSD 交易对；
5. STEPN联合创始人针对白皮书调整作出回应。
1. Terra新链主网上线；
2. Terra 更新 LUNA 空投计算逻辑；
3. Terraswap已部署至Terra新链；
4. 币安创新区将上线Terra 2.0（LUNA） ，并开放 LUNA/USDT、LUNA/BUSD 交易对；
5. STEPN联合创始人针对白皮书调整作出回应。
产业要闻：
1. Web3 AR游戏初创公司Jadu完成3600万美元A轮融资，Bain Capital领投。
1. Web3 AR游戏初创公司Jadu完成3600万美元A轮融资，Bain Capital领投。
政策法规：
1. 瑞典央行：加密货币是资产，不是货币；
2. 马斯克或将因狗狗币面临与Ripple类似的诉讼。
1. 瑞典央行：加密货币是资产，不是货币；
2. 马斯克或将因狗狗币面临与Ripple类似的诉讼。
点击展开全文