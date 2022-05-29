币安早报：5月28日要闻一览

社群动态：

1. Terra新链主网上线；

2. Terra 更新 LUNA 空投计算逻辑；

3. Terraswap已部署至Terra新链；

4. 币安创新区将上线Terra 2.0（LUNA） ，并开放 LUNA/USDT、LUNA/BUSD 交易对；

5. STEPN联合创始人针对白皮书调整作出回应。

产业要闻：

1. Web3 AR游戏初创公司Jadu完成3600万美元A轮融资，Bain Capital领投。

政策法规：

1. 瑞典央行：加密货币是资产，不是货币；

2. 马斯克或将因狗狗币面临与Ripple类似的诉讼。

